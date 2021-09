Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste du PSG aurait pu tout changer pour Raphaël Varane !

Publié le 17 septembre 2021 à 22h30 par D.M.

A la recherche d'un défenseur central, Manchester United a jeté son dévolu sur Raphaël Varane. Mais le joueur français ne semblait pas être le premier choix des Red Devils...

Vice-président de Manchester United, Ed Woodward a salué l’excellent recrutement de son équipe. Le club anglais est parvenu notamment à enrôler Cristiano Ronaldo, mais aussi Raphaël Varane durant le dernier mercato : « Nous avons considérablement renforcé notre équipe au cours de l'été, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho et Tom Heaton. Ces signatures ont démontré notre capacité à attirer certains des meilleurs footballeurs du monde à Old Trafford, et notre engagement ferme à aider Ole à réussir sur le terrain ». Mais à en croire la presse italienne, l’ancien joueur du Real Madrid n’était pas la priorité des Red Devils.

Varane n'était pas la priorité de Manchester United