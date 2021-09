Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Ronaldo, Varane… Les grandes annonces de Manchester United après son recrutement XXL !

Publié le 17 septembre 2021 à 18h30 par B.C.

Cet été, Manchester United a été l’un des grands protagonistes du mercato en s’attachant notamment les services de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo. Vice-président exécutif des Red Devils, Ed Woodward s’est réjoui du recrutement réalisé.

Si tous les regards se sont tournés sur le PSG après l’arrivée de Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, Manchester United a également frappé fort sur le marché des transferts. Les Red Devils sont notamment parvenus à mettre la main sur Jadon Sancho, déjà visé lors du mercato précédent, pour la somme de 85M€ avant de boucler la venue de Raphaël Varane pour 40M€ en provenance du Real Madrid. Mais le clou du spectacle reste sans aucun doute le retour de Cristiano Ronaldo, qui a quitté la Juventus à un an de la fin de son contrat pour 15M€ hors bonus. Cette saison, Manchester United apparaît ainsi comme un candidat au titre en Premier League, tandis que le parcours en Ligue des champions sera observé de près. En attendant, Ed Woodward a déjà fait un premier bilan de ce mercato estival, et le vice-président du club ne cache pas sa joie.

« Nous avons considérablement renforcé notre équipe »