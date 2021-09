Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo à l'origine d'un coup de tonnerre pour Paul Pogba ?

Publié le 18 septembre 2021 à 8h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba n’écarterait pas la possibilité de prolonger son bail avec Manchester United. Cependant, les Red Devils devront casser leur tirelire pour parvenir à leurs fins.

Que décidera Paul Pogba pour son avenir ? Alors qu’un départ semblait inéluctable cet été, l’international français est finalement resté à Manchester United, et l’hypothèse d’une prolongation n’est plus à écarter. D’après la presse anglaise, Paul Pogba serait enthousiasmé par le recrutement estival du club anglais, qui a notamment attiré dans ses rangs Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo, et pourrait ainsi prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022. Ce vendredi, Mino Raiola a d’ailleurs confirmé que les discussions allaient se poursuivre avec les dirigeants mancuniens. Si le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone restent à l’affût, Paul Pogba pourrait donc bien poursuivre sa carrière en Angleterre, sous certaines conditions.

Grâce à CR7, Raiola espère toucher le jackpot pour Pogba