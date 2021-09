Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Raiola sur l'avenir de Pogba !

Publié le 17 septembre 2021 à 17h45 par D.M.

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola s'est exprimé sur l'avenir du milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Manchester United.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato » déclarait Mino Raiola en décembre 2020. Finalement, Paul Pogba a décidé de rester à Manchester United cette saison, malgré un intérêt du PSG. Mais alors que son contrat expire en juin prochain, Paul Pogba va devoir prendre une décision et décider s’il prolonge, ou pas, son bail avec les Red Devils. Le club de la capitale, mais aussi le Real Madrid et la Juventus observeraient sa situation.

« Nous allons parler à Manchester United et voir »