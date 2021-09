Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Paul Pogba a déjà choisi !

Publié le 17 septembre 2021 à 21h00 par B.C.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Paul Pogba va avoir l’embarras du choix pour son avenir. Le PSG et le Real Madrid seraient notamment sur les traces de l’international français, qui a déjà une préférence nette.

Si le spleen de Paul Pogba à Manchester United semble avoir pris fin, cela ne signifie pas pour autant que l’international français restera chez les Red Devils à l’issue de la saison. En effet, Pogba dispose de plusieurs pistes pour son avenir, et même si une prolongation n’est plus à écarter pour lui, un accord est loin d’être trouvé entre les deux parties. Ce vendredi, Mino Raiola a indiqué que des discussions auront bientôt lieu sur le sujet : « Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous allons parler à Manchester United et voir. » Le PSG et le Real Madrid sont notamment sur les rangs, et entre ces clubs, Paul Pogba aurait une préférence.

Pogba souhaite rejoindre le Real Madrid