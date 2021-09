Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation pour cette piste de Premier League !

Publié le 18 septembre 2021 à 18h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait souhaité s'offrir les services de Jesse Lingard. Mais comme l'a expliqué David Moyes, Ole Gunnar Solskjaer aurait bloqué le départ de son milieu de terrain.

Alors que Jesse Lingard éprouve les plus grandes difficultés à s'imposer à Manchester United, Leonardo aurait souhaité profiter de cette aubaine pour le recruter cet été. En effet, le directeur sportif du PSG aurait inscrit le nom de l'attaquant anglais sur ses tablettes pour l'attirer vers Paris lors du dernier mercato estival. Toutefois, Jesse Lingard n'a pas quitté Manchester United. Et à en croire David Moyes, ce serait à cause d'Ole Gunnar Solskjaer.

«Ole m'a clairement fait comprendre qu'il voulait le garder»