Mercato - PSG : Moise Kean envoie un beau message au PSG !

Publié le 18 septembre 2021 à 20h15 par H.G.

Alors qu’il a n’a pas pu être conservé par le PSG cet été et qu’il est retourné à la Juventus, Moise Kean a néanmoins gardé un bon souvenir de son aventure parisienne.

Arrivé dans le cadre d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton, Moise Kean avait réalisé une bonne saison au PSG la saison dernière. Seulement voilà, les Toffees n’ont jamais ouvert la porte à un nouveau prêt de l’international italien dans la capitale française, préférant demander une grosse indemnité de transfert que Paris ne voulait pas débourser. En conséquence, les chemins de Moise Kean et du PSG se sont séparés, et l’attaquant de 21 ans a effectué son grand retour à la Juventus cet été à la suite du départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Mais ce n’est pas parce qu’il a effectué son come-back dans le Piémont que l’Italien a oublié le club parisien…

« J’ai pu apprendre plein de choses »