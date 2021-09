Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 18 septembre 2021 à 10h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Franck Kessie aurait tapé dans l'oeil du PSG. Alors que le Milan AC peinerait toujours à le prolonger, l'international ivoirien serait de plus en plus proche d'un départ.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Franck Kessie aurait alerté le PSG. Après avoir réalisé plusieurs coups à 0€ cet été, Leonardo souhaiterait utiliser le même stratagème en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Franck Kessie en vue du prochain mercato estival. Et alors que le Milan AC ferait tout son possible pour prolonger son milieu de terrain, Leonardo aurait un gros coup à jouer sur ce dossier.

Franck Kessie condamné à quitter le Milan AC ?