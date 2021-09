Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum s’enflamme pour l’arrivée de Leo Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 17h45 par H.G.

Désormais coéquipier de Lionel Messi au PSG, Georginio Wijnaldum n’a pas caché sa joie de pouvoir travailler au quotidien avec l’international argentin.

Ils auraient pu se retrouver au FC Barcelone cet été, mais c’est bel et bien au PSG qu’ils évoluent cette saison. Georginio Wijnaldum a effectivement été annoncé pendant un moment comme proche de rejoindre le club catalan, mais Paris a surgi et s’est montré plus rapide pour boucler son arrivée dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat à Liverpool. Quant à Lionel Messi, tout le monde connait l’histoire, avec un Barça qui n’était pas en mesure de le prolonger en raison de sa masse salariale trop élevée, ce qui a permis au PSG de lui faire signer un contrat de deux ans. Et Georginio Wijnaldum ne cache vraiment pas être ravi d’avoir la chance de pouvoir évoluer avec l’attaquant argentin dans la capitale française.

« Je suis fier de pouvoir partager avec lui les vestiaires »