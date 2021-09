Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur l'arrivée de Messi et Ramos !

Publié le 18 septembre 2021 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat avec le FC Barcelone et le Real Madrid, Lionel Messi et Sergio Ramos ont rejoint le PSG librement et gratuitement cet été. Interrogé sur ces deux arrivées à Paris, Ander Herrera a fait passer un message fort.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort. Pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Et pour attirer ces joueurs vers Paris, Leonardo n'a pas dépensé des sommes folles, puisque la quasi-totalité de ces arrivées ont été bouclées sans indemnité de transferts. Alors que le dirigeant du PSG a réussi à arracher les capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone, Ander Herrera s'est positionné sur les signatures de Sergio Ramos et de Lionel Messi.

«Je comprends qu'il y ait des gens en Espagne qui souffrent»