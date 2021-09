Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 18 septembre 2021 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid. Interrogé sur l'avenir de son partenaire français, Ander Herrera a pris position.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas. Lors du dernier mercato estival, déjà, le champion du monde français aurait pu s'envoler vers la Maison-Blanche , mais le PSG a réussi à retenir son numéro 7. Interrogé sur le feuilleton Mbappé, Ander Herrera a avoué qu'il savait depuis le début que son coéquipier n'allait pas partir cet été. « J'étais sûr à 95% que Kylian Mbappé allait rester. C'est ce que le club et lui nous disaient. Je lui ai demandé deux semaines avant la fin du mercato et il a dit "Je suis là". Tout ce que j'ai vu avec la presse ne correspondait pas à ce qui se passait ici » , a confié le milieu de terrain du PSG à la Cadena Ser.

«Si Mbappé se sent important, le club aura plus d'arguments pour qu'il reste»