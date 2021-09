Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau constat accablant sur l'opération Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 10h45 par La rédaction

Suite au départ de Lionel Messi du FC Barcelone, les réactions se succèdent. Et c’est Robert Moreno, ancien entraîneur de l'AS Monaco et grand fan du club catalan, qui a fait part de sa tristesse même s’il place l’institution au-dessus de tout.

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone n’a toujours pas été digéré par les supporters catalans. Tellement il était inattendu, il a fait le bruit d’un tremblement de terre et le Barça pourrait avoir du mal à s’en remettre tant sur plan sportif qu’institutionnel. Robert Moreno, entraineur de Grenade, a livré son ressenti sur le départ de La Pulga .

«Le Barça est au-dessus de n'importe quel joueur»