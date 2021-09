Foot - Mercato

Mercato - Manchester United : Solskjaer affiche un énorme souhait pour l'avenir de Lingard !

Publié le 17 septembre 2021 à 22h40 par La rédaction

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer espère que Jesse Lingard signera un nouveau contrat et restera au sein des Red Devils encore de longues années.