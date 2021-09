Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Georginio Wijnaldum envoie un message fort sur son arrivée !

Publié le 18 septembre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le PSG cet été, Georginio Wijnaldum affirme être ravi d’être un membre de l’équipe parisienne vu les ambitions de celle-ci.

Il a été la première recrue estivale du PSG lors du dernier mercato. En effet, arrivant au terme de son contrat à Liverpool et longtemps annoncé comme étant promis au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement rejoint le club de la capitale. Et si ses débuts ne sont pas encore à la hauteur des attentes de certains observateurs, l’international néerlandais ne cache pas être très heureux d’avoir rejoint le PSG, un club qui lui donne envie de se dépasser encore plus que par le passé pour progresser et triompher au plus haut niveau.

« J’ai toujours envie d’accomplir de grandes choses »