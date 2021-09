Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale se livre sur ses premiers pas à Marseille !

Publié le 18 septembre 2021 à 22h10 par D.M.

Arrivé cet été à l'OM en provenance de Santos, Luan Peres s'est livré sur son intégration à Marseille et notamment sur le niveau du championnat français.

Pablo Longoria n’a pas chômé lors du dernier mercato estival. Au début du mois de juin, le président de l’OM et Frank McCourt s’étaient engagés à accueillir onze joueurs cet été. Finalement, c’est douze recrues qui ont posé leurs valises au sein de la cité phocéenne : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Certains joueurs se sont déjà montrés et réalisent des performances intéressantes depuis le début de la saison. C’est notamment le cas de Luan Peres, qui évolue au poste de défenseur central et qui est arrivé en provenance de Santos.

« Mon adaptation s'est bien passée jusqu'à présent »