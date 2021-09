Foot - Mercato

Mercato : Cette révélation à 210M€ sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 septembre 2021 à 19h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo aurait poussé pour quitter la Juventus avant de faire son retour à Manchester United. De son côté, La Vieille Dame n'aurait pas retenu CR7 car elle aurait perdu 209,9M€ l'année dernière.

Mécontent du rendement de la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait décidé de plier bagages lors du dernier mercato estival. Et alors que son nom a été associé au PSG et à Manchester City, Cristiano Ronaldo a finalement fait son retour du côté de Manchester United. En grosse difficulté sur le plan économique, la Juventus n'aurait pas eu d'autre choix que de laisser filer CR7, et ce, pour renflouer ses caisses.

Une perte de 209,9M€ avant le départ de Cristiano Ronaldo ?