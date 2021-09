Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'étonnante réaction de Duje Caleta-Car en interne…

Publié le 18 septembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Alors qu’il aurait pu partir à plusieurs reprises cet été, Duje Caleta-Car est toujours un joueur de l’OM. Un départ avorté qui pousse donc le Croate sur le banc. Malgré tout, le vice champion du monde accepterait sa situation sans broncher.

Si l’OM a beaucoup recruté cet été, il fallait aussi dégraisser. Et c’est sur ce point là que cela a été plus difficile. Pablo Longoria avait ciblé plusieurs joueurs à faire partir, dont Duje Caleta-Car. Le défenseur croate a reçu des offres de West Ham, Valence ou encore Wolverhampton. Tant d’offres refusées par Caleta-Car. Un choix qui a agacé les supporters de l’OM, mais aussi la direction qui espèrerait récupérer un billet dès cet été. A ce jour, l’ancien joueur du RB Salzbourg est donc toujours marseillais, même si son temps de jeu est nul.

Duje Caleta-Car est conscient de sa situation