OM - Malaise : Mandanda s’agace de sa situation en interne…

Publié le 18 septembre 2021 à 11h45 par La rédaction mis à jour le 18 septembre 2021 à 11h46

Placé sur le banc de touche deux matchs de suite, Steve Mandanda s’agacerait de sa situation. Pire, le gardien des Bleus serait pessimiste vis à vis de l’évolution de celle-ci.

Capitaine de l’OM, recordman du nombre de matchs sous le maillot olympien, les records et les chiffres sont nombreux pour Steve Mandanda. Légende vivante du club phocéen, le gardien de l’équipe de France vient pourtant de prendre place deux fois de suite sur le banc de touche au profit de Pau Lopez. Une situation inattendue et difficile pour Mandanda. En interne, la pilule ne passerait pas pour le champion du monde 2018.

Steve Mandanda ne croit pas à une évolution à court terme