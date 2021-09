Foot - OM

OM : Une décision prise entre Mandanda et Lopez ? La réponse de Sampaoli !

Publié le 15 septembre 2021 à 19h10 par T.M.

Comme au PSG, l’OM est confronté à un problème avec ses gardiens. Qui sera le numéro 1 entre Steve Mandanda et Pau Lopez ? La question a été posée ce mercredi à Jorge Sampaoli.

Numéro 1 incontesté dans les buts de l’OM ces dernières années, Steve Mandanda a vu son statut changer durant l’été. En effet, Pablo Longoria avait été très clair, l’un des objectifs des Phocéens était de faire venir un nouveau gardien. Cela a été chose faire avec l’arrivée de Pau Lopez, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Une arrivée qui pose toutefois un problème : la hiérarchie des gardiens. Qui sera le numéro 1 entre Mandanda et Lopez ? Alors que le Français a commencé la saison en tant que titulaire, c’est l’Espagnol qui était sur le terrain pour la dernière rencontre de Ligue 1 contre Monaco.

Le choix n’est pas encore fait !