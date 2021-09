Foot - OM

OM : Sampaoli tient enfin son attaquant tant attendu !

Publié le 13 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli n'a jamais caché son intention de recruter un avant-centre supplémentaire cet été, l'éclosion de Bamba Dieng pourrait bien rassurer l'entraîneur de l'OM.

Entre le départ de Dario Benedetto, prêté à Elche, ainsi que la blessure d'Arkadiusz Milik, l'OM se retrouve sans avant-centre de métier dans son effectif. Un regret pour Jorge Sampaoli comme il l'expliquait récemment : « Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car . » Et contre l'AS Monaco, Jorge Sampaoli a décidé de lancer Bamba Dieng qui a inscrit un doublé (2-0). Par conséquent, l'entraîneur de l'OM ne cache pas sa satisfaction.

Dieng, une nouvelle solution pour Sampaoli