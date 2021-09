OM - Polémique

OM - Polémique : Payet, Alvaro... Cet énorme coup de gueule sur les sanctions !

Publié le 11 septembre 2021 à 16h10 par La rédaction

A la suite du match opposant l'OGC Nice à l'OM, Dimitri Payet, Alvaro Gonzalez et l'OGC Nice ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. José Anigo ne comprend pas ces sanctions.

Le match entre Nice et l’OM s’est achevé prématurément et dans la confusion la plus totale. A la 75e minute, Dimitri Payet a renvoyé en tribune une bouteille d’eau qu’il avait reçue sur lui. Un geste qui a déclenché l’ire de la foule massée dans la tribune populaire de l’Allianz Riviera. Des scènes d’une grande violence ont eu lieu par la suite.

Anigo trouve ces sanctions démesurées