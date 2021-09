Foot - OM

OM - Polémique : INEOS monte au créneau après les sanctions de la LFP !

10 septembre 2021

Alors que la LFP a pris sa décision concernant le match Nice-OM, le groupe INEOS vient de réagir et a déclaré accepter et comprendre la sanction qui est infligée à l'OGC Nice.

Trois semaines après les incidents qui ont eu lieu lors de la rencontre Nice-OM, la commission de discipline a rendu son verdict. Le match sera rejoué à huis-clos en terrain neutre. Pour les sanctions, Nice écope de deux points de pénalité dont un de sursis ainsi que trois matchs à huis clos. Côté marseillais, Alvaro Gonzalez a été suspendu pour deux rencontres, contre une avec sursis pour Dimitri Payet. Des décisions contestées par l’OM, mais comprises par INEOS.

« Nous acceptons notre sanction car nous la considérons juste compte tenu des circonstances »