OM - Polémique : Jean-Pierre Rivère sort du silence après les sanctions de la LFP !

Publié le 10 septembre 2021 à 14h30 par A.M.

Deux jours après l'annonce des sanctions de la Commission de discipline de la LFP après les incidents qui ont émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM, Jean-Pierre Rivère est sorti du silence avec un message clair : il veut tourner la page.

Le verdict est tombé. Quelques semaines après les incidents qui ont émaillé le match opposant l'OGC Nice à l'OM, la Commission de discipline de la LFP a donné ses sanctions. Tout d'abord, alors que les Aiglons menaient 1 à 0 lorsque la rencontre a été arrêtée à la 75e minute de jeu, le match sera à rejouer dans son intégralité sur terrain neutre et à huis clos. Ce sera d'ailleurs l'un des trois matches à huis clos dont a écopé Nice qui a également reçu deux points de pénalité dont un avec sursis. Aucun acteur n'a donc été sanctionné côté Niçois tandis qu'à l'OM, Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet sont respectivement suspendus pour deux matches fermes et un avec sursis. Des sanctions qui ne plaisent pas du tout aux Marseillais qui se sont plaints par le biais de leur directeur de la communication, Jacques Cardoze. A l'inverse, Jean-Pierre Rivère semble plutôt satisfait.

«On déplore évidemment ces incidents»

En effet, présent en conférence de presse, le président de l'OGC Nice affiche sa volonté de rapidement passer à autre chose : « Ce qu'il s'est passé est inadmissible. On déplore évidemment ces incidents. Dans notre esprit, il n'est pas question de faire appel sur cette décision. La commission a fait son travail, en profondeur. Elle a pris ses décisions en dehors de toute la pression médiatique. On comprend la médiatisation, elle a des limites. Notre premier travail c'est de se dire que cela n'arrive plus jamais. On a pris des mesures que l'on a expliqué à la commission, notre travail va être de nous améliorer, cela fait sept ans qu'on était pas passés devant la commission. Dans cette médiatisation, on a un stade avec des supporters, il est clair que la poignée d'individus qui a enfreint la règle a privé notre public de revenir au stade. On est désolés pour eux. En ce qui concerne les supporters, il y a des choses qui me dérangent. On a vu cette personne qui a fait ce salut nazi, heureusement il y a la vidéo, heureusement elle a été interpellée. Après on a nos joueurs qui se sont comportés de manière exemplaire pendant le match, j'ai une pensée pour eux aussi. J'espère que cette épreuve leur donnera l'envie de performer encore plus cette saison. On a un actionnaire qui a investi pour vivre une belle histoire et nous amener vers les sommets, avec la patience qu'il faut pour mener un tel projet. J'ai une pensée pour eux, ils ont bâti un empire, façonné une image, et je suis peiné que nos actionnaires aient vu ce spectacle. Aujourd'hui on souhaite tourner la page, revenir à des choses normales, que le public puisse retrouver le chemin du stade avec quiétude. Cet événement va nous marquer pendant longtemps c'est sûr. »

«Je souhaite qu'on arrête cette polémique»