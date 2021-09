OM - Polémique

OM - Polémique : Voilà pourquoi Sampaoli et Galtier n'ont pas été sanctionnés...

Publié le 10 septembre 2021 à 10h30 par La rédaction

Les sanctions sont tombées suite aux incidents en marge de la rencontre de la 3e journée entre Nice et l'OM (1-0 lors de l'arrêt du match). Les deux entraîneurs ont été épargnés.

La rencontre Nice - OM (3e journée) a beau être un choc alléchant, ce n’est pas pour son contenu footballistique qu’elle restera dans les annales. Un jet de projectile sur la pelouse, relancé dans les tribunes par Dimitri Payet a déclenché un véritable envahissement de terrain de la part des supporters niçois. Plusieurs ont voulu en découdre avec les joueurs de l’OM, et dans un véritable chaos général, Christophe Galtier et Jorge Sampaoli furent amenés à défendre leurs hommes..

C'est flou pour Galtier et Sampaoli