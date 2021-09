Foot - OM

OM - Polémique : Payet très agacé par la sanction de la LFP ?

Publié le 9 septembre 2021 à 20h10 par A.C.

Dimitri Payet a écopé d’un match de suspension avec sursis, après les incidents survenus entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice.

Le verdict est enfin tombé. Ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a statué sur les incidents du 22 aout dernier à l’Allianz Riviera, pour la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Arrêté à la 75e minute, le match n’a pas repris et devra donc être rejoué sur terrain neutre. En tant que club, l’OM n'a été visé par aucune sanction directe, alors que les Niçois se sont eux vu retirer deux points dont un avec sursis et trois matchs à huis clos. Plusieurs Marseillais ont toutefois été sanctionnés ! Alvaro Gonzalez a en effet été suspendu pour deux matchs fermes, alors que Dimitri Payet a pour sa part reçu un match de suspension avec sursis.

Payet ne s’attendait pas à être sanctionné