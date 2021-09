Foot - OM

OM - Polémique : Nice, Alvaro, Payet... Létang monte au créneau après la décision de la LFP !

Publié le 9 septembre 2021 à 19h10 par La rédaction

Maintenant que la LFP a pris sa décision concernant les incidents du match Nice-OM, les réactions pleuvent. La dernière en date est celle d’Olivier Létang qui ne semble pas satisfait des sanctions prises.

Près de trois semaines après les incidents qui ont eu lieu à l’Allianz Riviera pendant la rencontre Nice-OM, la LFP a enfin rendu sa décision. Le match sera rejoué à huis-clos, dans un autre stade. En plus de cela, les Aiglons se sont vus infliger deux points de pénalité dont un avec sursis, ainsi que 3 matchs à huis-clos (dont 1 déjà disputé, et celui contre Marseille à rejouer). Côté marseillais, Alvaro Gonzalez a pris deux matchs de suspension, contre un avec sursis pour Dimitri Payet. Enfin, Pablo Fernandez, l’adjoint de Jorge Sampaoli, est interdit de toutes fonctions officielles jusqu’au 30 juin prochain. Un bilan qui ne plaît pas à Olivier Létang, le président du LOSC.

« Je m’attendais vraiment à avoir des sanctions qui fassent en sorte que l’on se dise ‘plus jamais ça’ »