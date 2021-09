Foot - OM

OM - Polémique : Alvaro, Payet, Nice... L'OM fracasse la décision de la LFP !

Publié le 9 septembre 2021 à 9h45 par A.M.

Directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze en a remis une couche sur les sanctions infligées par la Commission de Discipline de la LFP suite aux incidents survenus à Nice.

Le verdict est enfin tombé. En effet, après plusieurs semaines d'attente, la Commission de discipline de la LFP s'est réunie mercredi soir afin de décider des sanctions à infliger aux acteurs de la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM qui avait été interrompue à la 75e minute après l'envahissement du terrain. Pour commencer, les Aiglons ont écopé de trois matches à huis clos ainsi que d'un retrait de deux points dont un avec sursis. Côté Marseillais, Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet sont suspendus pour respectivement deux matches fermes et un avec sursis. Des sanctions qui ne conviennent pas à l'OM comme l'explique Jacques Cardoze.

«Cela me choque beaucoup, parce qu’il n’y a pas d’exemplarité pour le foot français»