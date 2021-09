Foot - OM

OM - Polémique : Riolo dézingue Labrune sur les incidents à Nice !

Publié le 10 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

La polémique autour du match Nice-OM pose des questions autour du mode de gouvernance du foot français. La LFP a-t-elle encore la main ?

La troisième journée s’est achevée dans la confusion la plus totale. Nice recevait l’OM dans un derby très chaud. Les Aiglons menaient 1-0 lorsqu’un jet de projectile sur la pelouse déclencha une réaction indignée de Dimitri Payet. Le Réunionnais relançait la bouteille dans le public, ce qui provoqua une colère noire des supporters Niçois et un envahissement de pelouse. La LFP a réagi en sanctionnant durement l’OM et Nice.

Labrune violemment taclé par Riolo