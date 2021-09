Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli confronté à un énorme casse-tête avec... Milik !

Publié le 15 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM brille depuis le début de saison, Raymond Domenech craint qu'il soit difficile de réintégrer Arkadiusz Milik dans le onze de départ.

Depuis le début de saison, Jorge Sampaoli semble avoir trouvé le bon système puisque l'OM brille malgré l'absence d'un véritable attaquant de pointe. En l'absence d'Arkadiusz Milik, blessé, le technicien argentin utilise effectivement Dimitri Payet dans un rôle de faux-neuf, ou bien Amine Harit qui a réussi une belle prestation dans ce rôle à Monaco (2-0). Par conséquent, le retour de l'avant-centre polonais est très attendu, mais Raymond Domenech estime que cela pourrait poser un problème tactique.

«Le fait de remettre quelqu’un dans l’axe va faire un vrai 4-3-3 qui sera différent»