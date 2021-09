Foot - OM

OM : PSG, Classico, Payet... L'énorme clin d'œil d'André Villas-Boas !

Publié le 13 septembre 2021 à 14h55 par La rédaction

Un après la victoire de l'OM face au PSG, André Villas-Boas n'a rien oublié et a publié une story sur les réseaux sociaux.

Il y a un an, l’OM triomphait de son grand rival, le PSG, pour la première fois depuis presque neuf ans grâce à un but inscrit par Florian Thauvin. Un match marqué par de nombreuses échauffourées, mais aussi par la violente altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez, qui aurait tenu des propos racistes. Un anniversaire que n’a pas oublié André Villas-Boas, entraîneur de l’OM à cette période. Sur sa story Instagram , le technicien portugais a publié un message : « Il y a un an … ». Un texte accompagné d’une photo de Dimitri Payet dansant au rythme de « Bande organisée », musique interprétée par de nombreux rappeurs marseillais.