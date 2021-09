Foot - OM

OM - Polémique : Payet est «dégoûté» en coulisses…

Publié le 12 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a écopé d’un match de suspension avec sursis suite aux incidents de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, Dimitri Payet serait particulièrement remonté par cette sanction.

« Ils sont très tristes tous les deux. Ce sont de bonnes personnes. Ils ont défendu leurs collègues sur le terrain », indiquait vendredi en conférence de presse Leonardo Balerdi, le défenseur central argentin de l’OM, au sujet des sanctions prises à l’encontre d’Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet. Lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, une bagarre générale avait été provoquée au moment où l’international français avait lancé vers les supporters niçois des projectiles qu’il venait de recevoir au dos, et Payet a pour cela écopé d’un match de suspension avec sursis. Un verdict qui ne plait pas du tout au joueur de l’OM…

Payet remonté contre sa sanction après Nice

Selon le journaliste de La Provence , Alexandre Jacquin, la pilule aurait en effet du mal à passer pour Dimitri Payet : « Il a été dégoûté de la sanction de la commission de discipline de la LFP à son encontre », a expliqué le journaliste sur Twitter , Dimitri Payet estimant en effet qu’il n’avait fait que se défendre face à une agression de la part des supporters de l’OGC Nice.