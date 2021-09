Foot - OM

OM - Polémique : Jorge Sampaoli sort du silence après les sanctions !

Publié le 10 septembre 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que la Commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions cette semaine après les incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’OM, Jorge Sampaoli n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu.

Le verdict est enfin tombé ce mercredi. En effet, après les violents incidents ayant émaillé la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille le 22 août dernier, la Commission de discipline de la LFP a annoncé ces sanctions à l’encontre des différents acteurs. Trois matchs à huis clos pour Nice et deux points de pénalité dont un avec sursis, match à rejouer, Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet respectivement suspendus pour deux matches fermes et un avec sursis… autant dire que la Ligue n’a pas été clémente avec l’OM. Cela suscite la colère des Marseillais, en témoignent la sortie du directeur de la communication Jacques Cardoze. Cependant, présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a tenu à ne pas rajouter de l’huile sur le feu.

« Il faut l’accepter, peu importe ce que chacun pense de cette décision »