OM/Nice - Polémique : Accidents, suspensions... Dante dénonce une «injustice» !

Publié le 12 septembre 2021 à 22h10 par A.C. mis à jour le 12 septembre 2021 à 22h14

En marge de la victoire de l’OGC Nice sur le FC Nantes ce dimanche (0-2), Dante est revenu sur les accidents du match contre l’Olympique de Marseille.

Le verdict de la Commission de discipline de la LFP est tombé et l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice devront donc rejouer le match du 22 aout dernier, interrompu à cause d’accidents et d’une invasion de terrain. Une décision qui ne ravit par vraiment l’OM, qui n’a pas écarté la possibilité de faire appel, alors que Nice a annoncé vouloir rapidement tourner la page. « Ce qu'il s'est passé est inadmissible » a expliqué le président Jean-Pierre Rivère. « On déplore évidemment ces incidents. Dans notre esprit, il n'est pas question de faire appel sur cette décision. La commission a fait son travail, en profondeur. Elle a pris ses décisions en dehors de toute la pression médiatique. On comprend la médiatisation, elle a des limites. On souhaite tirer un trait sur ce qu'il s'est passé. Notre premier travail est de nous demander ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais ».

« Nous étions en place sur le terrain, même après tous les évènements... on se sent punis »