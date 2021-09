Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda est passé tout proche de Barcelone !

Publié le 15 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Grande figure de l’OM, Steve Mandanda aurait pu connaître une trajectoire bien différente ces cinq dernières années puisqu’il aurait pu aller relever un défi en Espagne, du côté de Barcelone.

Les faits remontent à l’été 2016, alors que Steve Mandanda avait mis un terme à son premier passage à l’OM : arrivé au terme de son contrat avec le club phocéen, le gardien français s’était engagé libre du côté de Crystal Palace. Finalement, cette expérience ne se passera pas comme prévu pour Mandanda, qui est retourné à l’OM à peine un an plus tard. Et il aurait pourtant pu connaître une trajectoire bien différente…

« Je voulais faire venir Mandanda à l’Espanyol Barcelone »