OM - Malaise : Mandanda décidé face à la menace Lopez !

Publié le 17 septembre 2021 à 19h10 par A.C.

Véritable pilier de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire au profit de Pau Lopez.

L’arrivée de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille s’est faite sous indication de Jorge Sampaoli, qui a publiquement expliqué vouloir une sorte de numéro un-bis dans les cages, afin de concurrencer Steve Mandanda. Gêné par une blessure, l’Espagnol arrivé en provenance de l’AS Roma a finalement fait son apparition en tant que titulaire face à l’AS Monaco (0-2), poussant Steve Mandanda sur le banc des remplaçants. Une situation qui s’est répétée lors de la première journée de Ligue Europa, puisque c’est une nouvelle fois Lopez qui a défendu les cages de l’OM face au Lokomotiv Moscou (1-1) et cela commencerait à sérieusement agacer Mandanda...

Mandanda ne baissera pas les bras