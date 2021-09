Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda aurait une dent contre Sampaoli !

Publié le 15 septembre 2021 à 21h30 par A.D.

Avec l'arrivée de Pau Lopez lors du dernier mercato estival, Steve Mandanda a désormais un concurrent de taille pour défendre la cage de l'OM. Alors qu'il n'aurait pas eu d'explications de la part de Jorge Sampaoli sur le sujet, le vétéran de 36 ans estimerait qu'on lui a manqué de respect.

Steve Mandanda ou Pau Lopez ? Qui sera le gardien numéro un de l'OM cette saison ? Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a recruté une dizaine de joueurs pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli, et notamment un nouveau portier pour venir concurrencer Steve Mandanda. Et alors que la saison a repris depuis plusieurs semaines déjà, le technicien de l'OM n'a pas encore établi une hiérarchie stricte entre Pau Lopez et Steve Mandanda. « Non, mon choix n'est pas encore fait » , a simplement lâché Jorge Sampaoli à RMC Sport ce mercredi. Toutefois, Steve Mandanda vivrait mal cette situation.

Mandanda vexé par Sampaoli vis-à-vis de Pau Lopez ?