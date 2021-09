Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez... Comment Sampaoli a tranché !

Publié le 12 septembre 2021 à 22h30 par A.C. mis à jour le 12 septembre 2021 à 22h36

Steve Mandanda a vu Pau Lopez lui passer devant pour la première fois de la saison, lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (0-2).

Avec le départ de Yohann Pelé, il était logique que l’Olympique de Marseille recrute un gardien de but cet été. Pourtant, alors que celui que l’on surnomme l'Albatros était clairement numéro deux, Jorge Sampaoli a rapidement annoncé vouloir une sorte de numéro un-bis pour mettre la pression sur Steve Mandanda. Une décision délicate, puisque le Champion du monde est une véritable institution à l’OM. Cela n’a toutefois pas effrayé Sampaoli, qui a décidé d’agir dès la 5e journée de Ligue 1, en alignant Pau Lopez face à l’AS Monaco (0-2).

« Je vais donner du temps de jeu à Pau Lopez »