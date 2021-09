Foot - OM

OM : Sampaoli, PSG... L'énorme sortie de Daniel Riolo !

Publié le 15 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM réalise un très bon début de saison et Daniel Riolo salue le travail de Jorge Sampaoli, au risque de froisser certains supporters parisiens.

Arrivé en mars dernier sur le banc de l'OM afin de succéder à Nasser Larguet qui assurait l'intérim après le départ d'André Villas-Boas, Jorge Sampaoli a eu quelques mois pour s'acclimater à l'environnement marseillais. Et cet été, il a pu réclamer les joueurs dont il avait besoin pour mettre en place son projet de jeu. Dans cette optique, Pablo Longoria a recruté par moins de 12 joueurs dont certains sont déjà des titulaires indiscutables à l'image de Luan Peres, William Saliba, Gerson ou encore Mattéo Guendouzi. Et pour le moment, tout se passe pour le mieux puisque que l'OM réalise un excellent début de saison en déployant notamment un jeu attrayant comme le souligne Daniel Riolo qui estime que le club phocéen joue mieux que le PSG.

«Je suis désolé pour les supporters parisiens»