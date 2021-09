Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda pris de court par Sampaoli ?

Publié le 17 septembre 2021 à 18h10 par A.C.

Steve Mandanda n’a pas vraiment apprécié le choix de Jorge Sampaoli de se passer de lui pour les deux derniers matchs de l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli affronte le premier véritable dossier chaud depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. L'entraineur a en effet décidé de se passer de Steve Mandanda lors des deux dernières rencontres de l’OM, soit en Ligue 1 face à l’AS Monaco (0-2) et en Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou (1-1). Ce jeudi, il a d’ailleurs justifié son choix de privilégier Pau Lopez. « Nous voulons le voir sur un match supplémentaire » a déclaré Sampaoli. « Nous espérons qu'il continuera sur sa lancée et que Steve Mandanda pourra bientôt revenir ». Une situation qui pourrait bien commencer à poser des problèmes en interne, puisque L’Équipe a laissé entendre que Mandanda n’apprécierait que très peu d’être passé subitement numéro 2.

Un timing qui fait grincer des dents