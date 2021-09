Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Une révolution orchestrée par Lionel Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Mauricio Pochettino va devoir révolutionner son jeu et faire des choix forts pour mettre toutes ses stars dans les meilleures dispositions. Interrogé sur le sujet, Ander Herrera a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas pu prolongé avec son club de toujours. Conscient de la situation, le PSG n'a pas perdu de temps et à boucler l'arrivée de La Pulga en seulement quelques jours. Alors que Lionel Messi l'a rejoint à Paris, Ander Herrera s'est livré sur son arrivée, plus précisément sur son départ du Barça. « (En Espagne, il y a un sentiment d'hostilité envers le PSG pour avoir pris Messi et Ramos. Qu'en pensez-vous ?) Le football crée de la passion. Je comprends qu'il y ait des gens en Espagne qui souffrent parce que le capitaine du Barca et du Real Madrid soit maintenant avec nous. C'est le football » , a confié Ander Herrera lors d'un entretien accordé à Marca .

«Nous ne pouvons pas leur demander de faire 13km par match»

Alors que Lionel Messi vient de signer au PSG, Mauricio Pochettino devra adapter ses plans de jeu à cette nouvelle arrivée. Avec La Pulga , le technicien argentin aura un troisième joueur - en plus de Neymar et Kylian Mbappé - qui devra moins défendre pour ne pas perdre en créativité, en lucidité et en efficacité dans les derniers mètres. Ce qui oblige les sept autres joueurs de champ a redoubler davantage d'effort pour compenser. Mais comme l'a expliqué Ander Herrera, il est tout a fait naturel de se donner plus pour que les stars de l'équipe soient dans les meilleures dispositions possibles pour faire mal à l'adversaire « (En tant que milieu de terrain, quelle différence cela fait-il d'avoir trois attaquants qui sont théoriquement libres de défendre ?) Rien. Ce sont les stars qui font la différence et font gagner les matchs, et le reste d'entre nous doit être à leur service, même si je sais qu'elles vont travailler aussi dur que les autres. Mais si nous leur demandons de toujours faire la différence, nous ne pouvons pas leur demander de faire 13 kilomètres par match. Vous pouvez demander ça de moi, (Georginio) Wijnaldum, (Idrissa) Gueye ou (Leandro) Paredes, pas à eux » , a expliqué Ander Herrera.

«Je ne sais pas s'ils vont se relayer ou faire pierre, feuille, ciseaux»