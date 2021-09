Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup de gueule de Leonardo sur le salaire de Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 14h10 par Arthur Montagne mis à jour le 18 septembre 2021 à 14h17

Alors que L'Equipe dévoile les détails du contrat de Lionel Messi dans ses colonnes ce samedi, Leonardo est sorti du silence à ce sujet et pousse un énorme coup de gueule.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi ne cesse de faire parler de lui. Et ce samedi, ce sont les chiffres de son contrat qui sont au cœur des discussions. En effet, dans ses colonnes, L'Equipe révèle que la star argentine touchera jusqu'à 110M€ s'il reste trois saisons au PSG. La première saison, son salaire annuel serait de 30M€ nets tandis qu'il touchera une prime de fidélité de 10M€ nets par saison s'il honore la deuxième année de son contrat puis la troisième en option. Par conséquent, Lionel Messi pourrait être rémunéré 40M€ les deux dernières années de son contrat. Au total, cela ferait donc 110M€ de salaire en trois ans.

«C’est inacceptable»