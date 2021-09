Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour De Ligt, Laporta devra frapper très fort !

Publié le 18 septembre 2021 à 22h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait bien avoir une chance avec Matthijs de Ligt à la fin de la saison, mais il faudra se montrer particulièrement convaincant.

Matthijs de Ligt a-t-il fait le mauvais choix en 2019, lorsqu’il a préféré rejoindre la Juventus plutôt que le FC Barcelone ? Aux Pays-Bas on en est persuadés. Plusieurs légendes vivantes de l’Ajax Amsterdam ont en effet égratigné le choix du défenseur de 22 ans, qui s’est pourtant rapidement installé comme un titulaire indiscutable à Turin. Lors d’un entretien accordé à Rai Sport , son agent a toutefois surpris tout le monde expliquant qu’il pourrait bien y avoir un départ en juin prochain. « Il a un contrat avec la Juventus, mais attention car il pourrait aussi quitter le club à la fin de la saison » a déclaré Mino Raiola. Suffisant pour redonner espoir à Joan Laporta et au Barça ?

De Ligt c’est 150M€... minimum !