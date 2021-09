Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Raheem Sterling dicté par… Harry Kane ?

Publié le 18 septembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Désireux de faire venir Raheem Sterling l’hiver prochain, le FC Barcelone pourrait voir ce dossier être facilité par une potentielle arrivée d’Harry Kane à Manchester City.

Ce n’est un secret pour personne, Joan Laporta a dû broder pour recruter cet été à Barcelone. Avec l’énorme dette du club culé, le président du Barça a fait de son mieux, tout en préparant déjà le prochain mercato. Déjà suivi ces dernières semaines, Raheem Sterling serait la priorité du FC Barcelone pour l’hiver prochain d’après Sport . Et sa situation pourrait être dicté par… Harry Kane.

Kane pour remplacer Sterling à Manchester City