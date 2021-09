Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Très bonne nouvelle pour Laporta dans le dossier Sterling !

Publié le 18 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Priorité du FC Barcelone pour l’hiver prochain, Raheem Sterling serait de plus en plus préparé à quitter Manchester City, là où il sent qu’il a perdu de l’importance.

Lionel Messi et Antoine Griezmann partis, Ansu Fati et Ousmane Dembélé toujours forfaits, l’attaque du FC Barcelone n’est pas dans la forme de sa vie. Même si Memphis Depay est venu redonner du baume au cœur aux socios catalans et à Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça n’a jamais caché qu’il voulait recruter un nouvel attaquant. Luuk de Jong est arrivé, mais Koeman en veut plus. Raheem Sterling pourrait être l’heureux élu.

Sterling est prêt à quitter Manchester City