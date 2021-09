Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta fonce sur cette star de Guardiola !

Publié le 18 septembre 2021 à 16h30 par La rédaction

Après avoir perdu Lionel Messi et Antoine Griezmann sur sa ligne d’attaque, le FC Barcelone partirait à la quête de Raheem Sterling, désireux de quitter Manchester City. Joan Laporta travaillerait sur ce dossier depuis le mois de juin.

Au sortir d’un été difficile, le FC Barcelone va tenter de relever la tête. Lionel Messi est parti, laissant un énorme vide au sein du club catalan. Si Barcelone va tout faire pour mettre de côté la déception afin de se relancer, la tâche s’annonce difficile. On l’a déjà vu en Ligue des Champions cette semaine contre le Bayern Munich (0-3). Alors l’objectif du club est simple : miser sur la Masia , et faire mieux au prochain mercato. Raheem Sterling pourrait être la figure de proue de l’hiver barcelonais. Comme l’explique Sport dans l’édition de ce samedi, Sterling serait la priorité du Barça. Depuis l’année dernière, l’international anglais a perdu de l’importance à Manchester City et son envie de quitter le club aurait augmenté. Une volonté comprise par Pep Guardiola qui serait prêt à le laisser filer à Barcelone. De son côté, Raheem Sterling semblerait tenté par l’aventure catalane. Joan Laporta est conscient de cela, il aurait même déjà essayé un coup monumental pour attirer l’ancien attaquant de Liverpool…

Le plan de vol de Barcelone pour attirer Raheem Sterling