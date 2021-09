Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette déclaration forte sur la signature de Donnarumma !

Publié le 18 septembre 2021 à 19h15 par A.D.

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG cet été. Orphelin du meilleur gardien de l'Euro, Stefano Pioli s'est livré sur son départ.

Alors qu'il n'a pas trouvé d'accord avec l'AC Milan pour prolonger, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG au mois de juillet. Pour remplacer le meilleur gardien de l'Euro, le club lombard s'est attaché les services de Mike Maignan. Présent en conférence ce samedi après-midi, Stefano Pioli s'est prononcé sur le départ de Gianluigi Donnarumma de l'AC Milan.

«Nous savons ce que Gigio a donné pour cette équipe»