Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Raiola tranche pour ce casse-tête de Pochettino !

Publié le 18 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que l’entraîneur du PSG en la personne de Mauricio Pochettino continue de prendre un match après l’autre au sujet de l’identité du titulaire au poste de gardien de but entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola a déjà résolu le casse-tête.

Ne pouvant pas passer à côté de l’opportunité en or qui s’est présentée de recruter l’international italien de 22 ans qui a d’ailleurs été élu meilleur gardien de l’Euro suite au sacre de la Squadra Azzura , le PSG a accueilli libre de tout contrat Gianluigi Donnarumma. Après avoir été numéro un indiscutable au Milan AC, Donnarumma est en pleine concurrence avec Keylor Navas bien qu’il n’ait participé qu’à une des quatre rencontres sur lesquelles il figurait sur la feuille de match. Mais pour son agent Mino Raiola, ce n’est qu’une simple phase de transition alors que Mauricio Pochettino ne semble toujours pas avoir tranché.

« Il n'y a aucun doute, Donnarumma sera le gardien titulaire du PSG »