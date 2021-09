Foot - PSG

PSG - Malaise : La presse italienne lance la polémique Donnarumma !

Publié le 16 septembre 2021 à 19h30 par A.C.

On a beau n’être qu’au début de la saison, la situation de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain semble créer de plus en plus de tensions.

Comment peut-on être titulaire de l’équipe championne d’Europe, être élu meilleur joueur de l’Euro, être considéré comme le meilleur gardien de sa génération... et rester sur le banc ? C’est la question que tout le monde se pose avec Gianluigi Donnarumma. Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, il doit en effet composer avec la concurrence de Keylor Navas, qui a été l’un des tout meilleurs parisiens la saison dernière. D’ailleurs, Mauricio Pochettino continue de lui faire confiance. Cette saison, Donnarumma n’a disputé que 90 minutes face à Clermont en Ligue 1 (4-0), notamment à cause d’un retour tardif de la trêve internationale de Navas. Ce dernier a d’ailleurs une nouvelle fois été titularisé pour la première rencontre du groupe A de Ligue des Champions ce mercredi, face au FC Bruges (1-1). Il a d’ailleurs été le meilleur parisien sur le terrain et certains se demandent désormais si Donnarumma a vraiment bien fait de choisir le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière.

Maignan a déjà convaincu à Milan, alors que Donnarumma...

C’est notamment le cas dans son pays natal, l’Italie. Les quotidiens transalpins ne cessent d’égratigner un Gianluigi Donnarumma isolé au Paris Saint-Germain, se demandant comment Mauricio Pochettino peut continuer à ne pas le prendre en considération. Mais c’est surtout que son ancien club de l’AC Milan semble déjà l’avoir oublié, avec Mike Maignan. La Gazzetta dello Sport assure ce jeudi qu’à Milan on ne regretterait aucunement le départ de Donnarumma, qui a d'ailleurs été pris en grippe par une bonne partie des supporters. Maignan aurait déjà trouvé sa place et ses prestations en Serie A comme ne Ligue des Champions forcent le respect. Une Ligue des Champions que Donnarumma n’a d’ailleurs toujours pas disputé, ce qui est forcément une tâche pour un joueur qui aspire à devenir une référence à son poste.

« Malheureusement, il n’y en a qu’un seul qui peut jouer jusqu’à ce qu’on change les règles du football un jour »