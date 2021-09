Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino vole à la rescousse de Neymar, Messi et Mbappé !

Publié le 16 septembre 2021 à 10h45 par Th.B.

Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi étaient alignés pour la première fois ensemble mercredi soir lors du nul concédé par le PSG sur la pelouse de Bruges en Ligue des champions (1-1). N’ayant pas réalisé la meilleure des prestations, la MNM a reçu le soutien de Mauricio Pochettino.

Les yeux des amoureux du football étaient sans doute rivés sur le stade Jan Breydel mercredi soir pour la rencontre de Ligue des champions opposant Bruges au PSG (1-1). En effet, depuis l’arrivée de Lionel Messi le 10 août dernier, ce match européen était synonyme de première pour le trio d’attaque composé de Neymar, de Kylian Mbappé et de Messi. Cependant, les trois internationaux ne se sont pas trouvés de manière récurrente et Mbappé a même été contraint de céder sa place à la 50ème minute de jeu en raison d’une blessure à la cheville selon Mauricio Pochettino. De passage en conférence de presse dans la foulée du match nul concédé par le PSG à Bruges, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a tenu à monter au créneau et défendre son trio offensif.

Pour Pochettino, «le problème ne vient pas du travail des trois joueurs offensifs»