Mercato - PSG : Donnarumma a pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 16 septembre 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG durant le mercato estival, Gianliuigi Donnarumma aurait pu être prêté pour ne pas évoluer dans l’ombre de Keylor Navas, mais le gardien italien a rapidement écarté cette possibilité.

« Si Navas est bien installé devant Donnarumma ? Dans le football, tout est possible. J’ai pris cette décision pour ce match et on verra match après match selon les états de forme », a annoncé Mauricio Pochettino mercredi soir après le match nul entre Bruges et le PSG (1-1) sur la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Ce dernier, arrivé libre en provenance du Milan AC et auteur d’un euro XXL avec l’Italie cet été, savait qu’il ne partirait pas forcément numéro un dans l’esprit de Pochettino, et le PSG lui aurait même offert une solution inattendue en lui proposant d’aller s’exiler en prêt pour aller chercher du temps de jeu.

Donnarumma a refusé un départ en prêt